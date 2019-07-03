Ультразвуковой способ сохранить урожай Ученые из России и Индии работают над созданием полезных продуктов и экопосуды из крахмала

Ученые Южно-Уральского государственного университета предложили ультразвуковую модификацию свойств крахмала на основе зерна. Исследование ведется в коллаборации с учеными Национального технологического института Варангала (Индия).

Проблема профицита зерна определяет новые задачи для сельскохозяйственных регионов страны, среди которых сохранение зерна с меньшими потерями и возможностью его глубокой переработки. Решить данные задачи можно, получая зерновой крахмал, содержание которого составляет приблизительно 45–65% от всей массы зрелого зерна.

«Когда есть много зерна, необходимо искать способы его использования. Подразумевается не столько изготовление хлебобулочной продукции, сколько извлечение из зерна полезных компонентов и улучшение их свойств. В этом направлении мы работаем совместно с коллегами из Индии: используем ультразвуковую обработку зернового крахмала»,— рассказывает доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Ирина Потороко.

Ученые модифицируют его свойства следующим образом: водная суспензия крахмала обрабатывается ультразвуком в охлаждающей системе (23–33°С). Ультразвук разбивает зерна крахмала на более мелкие частицы, а за счет охлаждающей системы начинается процесс кристаллизации: раствор превращается в студень.

Новый способ обработки зернового крахмала позволяет получить крахмальные студни с повышенной водоудерживающей, гелеобразующей способностью. Другими словами, увеличивается вязкость крахмала, происходит его обогащение биологически активными веществами. Полученный продукт обладает полезными свойствами для организма, поскольку обработка ультразвуком сочетается с добавлением кислот-антиоксидантов.

Модифицированный крахмал — это натуральный продукт, который образует более стойкие эмульсии и гидрогели для пищевого производства. Для разных видов пищи нужен определенный вид модифицированного крахмала: так, его повышенная вязкость нужна при изготовлении киселей, пониженная — при изготовлении хлебобулочных изделий.

Интерес индийских ученых к исследованиям коллег из ЮУрГУ вызван высокой урожайностью картофеля в этой стране и острой проблемой его переработки. Кроме того, в Индии крахмал часто добавляют в лекарства в качестве компонента, обеспечивающего усвояемость полезных элементов организмом. В настоящее время в работе над совместным проектом принимает участие PhD Национального технологического института Варангала Удэй Багаль.

«В Южно-Уральском государственном университете я занимаюсь исследованием свойств крахмала. Мы используем различные режимы обработки ультразвуком. От выбора режима обработки зависят свойства крахмальной суспензии. Ультразвуковая обработка сочетается с кислотным гидролизом, что позволяет также повысить биологическую активность модифицированного крахмала. Мы не просто изменяем структуру крахмала, но и внедряем в нее активные вещества», — рассказывает постдок из Индии Удэй Багаль.

В ближайшем будущем команда ученых также планирует создание биоразлагаемой пленки на основе крахмала для изготовления одноразовой посуды. Биоразлагаемым считается материал, 60% компонентов которого разлагаются в компосте. В настоящее время научный коллектив занимается поиском оптимального соотношения компонентов и режима обработки состава. Успешная реализация этого проекта позволит решить проблему утилизации пластмассы: посуда, изготовленная из биопленки, будет утилизироваться самостоятельно, не нанося вреда окружающей среде.

Виктория Матвейчук