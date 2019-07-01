«Транснефть» заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

«Транснефть» с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил советник президента компании Игорь Демин. «Как и планировалось, с 1 июля поставки возобновлены в полном объеме, удовлетворяющем грузоотправителей»,— сказал «РИА Новости» господин Демин.

Ранее в ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заявили, что три нитки магистрального нефтепровода от польской границы до белорусского Мозыря очищены от загрязненной нефти.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Подробнее об истории с трубопроводом «Дружба» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».