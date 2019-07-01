Все модели BMW получат спортивную M-версию

Компания BMW намерена выпустить спортивные M-версии всех своих моделей, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения BMW M Маркуса Флаша.

По словам господина Флаша, все модели немецкого автопроизводителя обзаведутся «заряженными» модификациями. Также ряд автомобилей получит еще более экстремальные исполнения CS. Появится и новый флагманский кроссовер BMW X8 M — купе-кроссовер на базе нового BMW X7.

Все BMW M будут использовать три бензиновых двигателя — 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор, 3-литровый 6-цилиндровый и 4-литровый V8. На основе этих моторов также появятся гибридные силовые агрегаты.

Господин Флаш не исключил появления и первой самостоятельной модели BMW M, которая не будет базироваться ни на одной из существующих машин BMW. Ожидается, что автомобиль построят по мотивам концепт-кара BMW Vision M NEXT, показанного в июне 2019 года.