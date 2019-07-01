Медоносная зараза

Многие виды диких шмелей пребывают в состоянии упадка — новое исследование показывает, что причина может крыться в заболеваниях, распространяемых домашними медоносными пчелами. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

В науке о пчелах довольно подробно исследовались проблемы, угрожающие ключевым медоносным культурам: упадок отдельных видов, связанный с их постепенными генетическими изменениями, и болезни, поражающие целые пчелиные хозяйства и становящиеся как раз зачастую причиной упадка. Меньше внимания привлекло то, что основные опасности, угрожающие медоносным пчелам, угрожают также и диким видам насекомых-опылителей, таким как шмель bombus affinis, который недавно признан вымирающим видом. Популяция этого шмеля снизилась на 90%, а некоторое время назад это был прекрасный опылитель различных сельскохозяйственных растений: сливы, брусники, яблони и проч.

Ученые изучили пчел и шмелей близ 19 пчеловодческих хозяйств и обнаружили, что два хорошо известных РНК-вируса (deformed wing virus (DWV) и black queen cell virus (BQCV)) чаще встречались у тех шмелей, которых нашли на расстоянии не более 300 м от коммерческих ульев. У шмелей, найденных на большем расстоянии от кормовых пчел и пасек, DWV не был обнаружен вовсе. Любопытно то, что на 19% образцов тех цветов, которые ученые набрали на локациях недалеко от пасек, были также замечены эти вирусы.

«Я думала, что это будет как найти иголку в стоге сена. Вот каковы шансы того, что ты ткнешь наобум в цветок и найдешь на нем пчелиный вирус? — рассказывает руководитель исследования Саманта Алджер, ученый из Университета Вермонта.— Найти его в таком количестве было сюрпризом». Ни один, ни второй вирусы не были выявлены на тех цветах, что ученые собрали более чем за километр от коммерческих ульев».

Ученые Университета Вермонта несколько лет подозревали, что РНК-вирусы передаются от медоносных пчел к диким шмелям через цветы. За исключением небольшого исследования на примере единственной пасеки, никто до недавнего времени не занимался предположением, что вирус «передается горизонтально», через цветы как мост между одним видом и другим.

Петр Харатьян