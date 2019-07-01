Прокуратура проводит проверку из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево

Московская транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел в связи с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

В сообщении на сайте Генпрокуратуры указано, что проверку будут проводить сотрудники ведомства совместно с работниками транспортной прокуратуры.

Руководству ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии», ООО «Северный ветер», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ООО «Шереметьево Хэндлинг» уже внесены представления об устранении нарушений закона.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались еще в конце мая. Тогда “Ъ” выяснил, что многочасовые задержки в выдаче багажа в аэропорту были связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хэндлинг». Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура «Аэрофлота». Гендиректор аэропорта Михаил Василенко подтвердил эту информацию и пообещал устранить сбои за месяц. Минтранс заявил, что «жестко отреагирует» на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Минтранс спросит за чемоданы».