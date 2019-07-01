Рустем Сайманов стал единственным владельцем футбольного клуба «Рубин»

Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов стал единственным владельцем уставного капитала ООО «ФК “Рубин”», сообщает «Интерфакс». Ранее совладельцем компании был бывший тренер команды Курбан Бердыев, которому принадлежало 49,99% капитала.

Господин Бердыев и господин Сайманов учредили ООО «ФК “Рубин”» в феврале прошлого года. Впоследствии с сотрудники и игроки клуба подписали соглашения с этой компанией.

Напомним, в начале июня, когда завершился сезон Российской Премьер-лиги, Курбан Бердыев покинул пост главного тренера. На этом посту господина Бердыева сменил бывший футболист клуба Роман Шаронов.

Как писал “Ъ-Казань”, господин Бердыев создаст и возглавит в Казани детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Такое предложение тренеру сделал президент республики Рустам Минниханов.

“Ъ-Казань”