Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. В соответствии с новыми правилами девелоперы не смогут продавать квартиры напрямую дольщикам. Все расчеты будут производиться через специальные эскроу-счета.

Деньги дольщика на счета поступят после покупки квартиры в новостройке. При этом застройщик не сможет воспользоваться средствами с эскроу-счетов, пока дом не будет сдан в эксплуатацию.

Как девелоперы готовят покупателей к эскроу-счетам — в материале “Ъ”.

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