Вступили в силу меры по ограничению задолженности по микрокредитам

В России с 1 июля вступили новые правила выдачи кредитов со сроком не более одного года, разработанные ЦБ. Банк России установил для них предельную задолженность. Теперь проценты, неустойки, платежи за услуги и другие дополнительные выплаты не должны будут превышать размер долга более чем в два раза. При достижении предельной отметки начисление процентов и прочих мер ответственности прекращается.

В ЦБ пояснили, что если размер кредита составляет 10 тыс. руб., то максимальная сумма по процентам, неустойкам и прочим дополнительным выплатам составит 20 тыс. В сумме человек должен будет вернуть не более 30 тыс. руб.

Кроме того, вводится ограничение процентной ставки — 1% в день. «В первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов до зарплаты, выдаваемых микрофинансовыми организациями»,— отметили в ЦБ.

О том, насколько опасна неспособность граждан обслуживать долги по кредитам,— в материале “Ъ FM”.

Что еще ждет россиян в июле 2019 года — в публикации “Ъ”.