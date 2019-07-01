Сквер на месте «Зимней вишни» откроют 20 августа

Сквер на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» будет открыт 20 августа. «Строители монтируют фонтан и уже начали высадку деревьев. К открытию сквера сосны предстанут перед кузбассовцами во всей красе. Фасады близлежащих домов тоже приведут в порядок»,— написал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Facebook.

«К 20 августа сквер достроят. Это будет красивое и уютное место во имя наших детей»,— добавил он.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек. После трагедии следователи возбудили три уголовных дела, в рамках которых планируют привлечь к уголовной ответственности 15 человек. Заводский райсуд Кемерово уже рассматривает первое уголовное дело, обвиняемыми по которому проходит семь человек, а потерпевшими — около пятисот.

О судебном процессе — в публикации “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ».