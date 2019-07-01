Гран-при Австрии — девятый этап чемпионата мира

1 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:22.01,822. 2 (1). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 2,724. 3 (3). Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 18,960. 4 (9). Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 19,610. 5 (4). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 22,805. 6 (5). Ландо Норрис (McLaren, Великобритания) — 1 круг. 7 (8). Пьер Гасли (Франция, Red Bull) — 1. 8 (19). Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1. 9 (6). Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1. 10 (7). Антони Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1… 17 (16). Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.
В скобках — позиция на стартовой решетке.
Чемпионат пилотов
1. Хэмилтон — 197 очков. 2. Боттас — 166. 3. Ферстаппен — 126. 4. Феттель — 123. 5. Леклер — 105. 6. Гасли — 43. 7. Сайнс — 30. 8. Норрис — 22. 9. Райкконен — 21. 10. Дэниел Риккардо (Австралия, Renault) — 16… 14. Квят — 10.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 363 очка. 2. Ferrari — 228. 3. Red Bull — 169. 4. McLaren — 52. 5. Renault — 32. 6. Alfa Romeo — 22. 7. Racing Point — 19. 8. Toro Rosso — 17. 9. Haas — 16.
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