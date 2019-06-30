Помпео рассказал о желании Ким Чен Ына достигнуть прогресса на переговорах

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын желает достигнуть прогресса на переговорах по денуклеаризации. «Я уехал оттуда с пониманием, что, как я думаю, председатель Ким Чен Ын действительно хочет, чтобы что-то было сделано, что-то очень значительное, чего мы хотим добиться своевременно»,— приводит слова господина Помпео пресс-служба Госдепа.

«Президент заявил, что мы не торопимся. Я думаю, что это так»,— говорится в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели переговоры в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. По итогам господин Трамп заявил, что пока не будет снимать санкции против КНДР, но надеется, что со временем сможет их отменить. Американский лидер подтвердил, что пригласил северокорейского коллегу в Вашингтон, и «в какой-то момент эта встреча состоится».

Таким образом Дональд Трамп сумел дважды войти в историю: как первый президент США, побывавший в КНДР, и как участник первого трехстороннего саммита США—КНДР—Южная Корея, продлившегося, правда, всего пару минут.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием».