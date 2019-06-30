Основатель «Рольфа» Сергей Петров рассказал о прослушке спецслужб

Основатель «Рольфа», экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Петров заявил, что перед тем как возбудить дело о валютных махинациях, его прослушивали спецслужбы. «На суде предъявили бумагу, в которой старший лейтенант ФСБ пишет, что Петров неоднократно говорил (якобы, это в прослушках есть), что выводит то ли незаконно, то ли большие суммы — сейчас не помню — из России. Это было записано в 2015–2016 годах»,— сообщил господин Петров в интервью «Новой газете».

По его словам, с 2015-го года ФСБ запрашивала у компании «Рольф» и ее аудиторов материалы о транзакциях в иностранные банки. «Требовали документы за год, потом — за три года. Прошлой весной уже приходили за десять лет требовали. Видимо, тогда и записали это. Они не могут себе представить, что я имел в виду дивиденды, что просто дальше инвестировать в России не собираюсь, я увожу деньги за границу, потому что нету здесь никакого бизнеса!» — объяснил он.

27 июня стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера. В офисах компании прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. В пятницу Басманный райсуд заключил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «По делу "Рольфа" ответил следователь Скирденко».