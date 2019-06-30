ОПЕК+ выполнила соглашение в мае на 163%

Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке на 163%, сообщил «РИА Новости» источник в одной из делегаций альянса. Данные представлены на основе расчетов техкомитета.

Источник сказал, что только ОПЕК в мае выполнила сделку на 144%, а страны, не входящие в организацию, на 204%. В мае министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщал, что по итогам апреля соблюдение сделки альянсом составило 168%.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что сделка ОПЕК+, вероятнее всего, будет продлена на девять месяцев. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита G20 сообщил, что Россия и Саудовская Аравия поддержат продление договоренностей по сокращению добычи нефти в ранее согласованном объеме сроком 6 или 9 месяцев.

Нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК, Россия и не являющиеся членами картеля страны, договорились провести заседание 1–2 июля, на котором будет обсуждаться вопрос о продлении сделки по ограничению добычи на 1,2 млн баррелей в сутки.