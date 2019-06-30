Партия Зеленского потребовала не допускать «кандидатов-клонов» до выборов в Раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского подала в суд на Центральную избирательную комиссию (ЦИК), чтобы та исключила из бюллетеней на досрочные выборы в Верховную раду так называемых кандидатов-клонов. Речь идет о девяти кандидатах в депутаты, которые ввели в заблуждение о своей принадлежности к этой партии.

«Обязать ЦИК внести изменения в постановление от 26 июня 2019 №1345 и указать сведения о партийной принадлежности кандидатов в народные депутаты, которых включили в избирательные бюллетени по одномандатным избирательным округам с отметкой "беспартийный"»,— говорится в иске, опубликованном в Facebook партии. Иск поступил в Шестой апелляционный административный суд.

Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 23 июня Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах.

Подробнее о выборах — в публикации “Ъ” «Украинских кандидатов проверяют на оседлость».