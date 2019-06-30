Ливийский депутат анонсировал наступление армии Хафтара на город под Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара намеревается вернуть контроль над городом Гарьян к югу от Триполи в ближайшие дни, заявил «РИА Новости» депутат палаты представителей Ливии Али ас-Саиди аль-Кайиди.

«Ливийская национальная армия не входила в город Гарьян с винтовкой, она вошла с договоренностями, а не с пулями, поэтому потеря Гарьяна невелика»,— сказал он. Ранее сообщалось, что силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли город Гарьян.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар в начале апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов».

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Тогда военно-воздушные силы ПНС и авиация господина Хафтара обменялись ударами с воздуха, сопровождавшимися решительными заявлениями сторон. Премьер-министр Сарадж пообещал, что Халифа Хафтар «встретит силу и твердость», и потребовал его арестовать.

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