Песков: Россия впервые услышала взаимность со стороны Трампа

Президент США Дональд Трамп впервые показал желание активизировать диалог с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Что касается (Владимира.—“Ъ”) Путина? Он давно говорил о своем желании идти по пути нормализации отношений, идти по пути их развития. Но он также говорил, что без взаимности со стороны Америки об этом, к сожалению, говорить не приходится. Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента»,— сказал он во время передачи «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться в будущем.

Напомним, встреча двух лидеров состоялась на полях саммита G20 в Осаке. Она продлилась 1 час 20 мин. В Кремле итоги переговоров оценили позитивно. По словам Дмитрия Пескова, президенты пришли к выводу, что уровень двусторонних торговых отношений «никоим образом не соответствует потенциалу» двух стран.

Об итогах встречи двух лидеров — в материале “Ъ” «Владимир Путин и Дональд Трамп провели нетелефонный разговор».