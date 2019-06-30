«Рёнхап»: представители США и КНДР встречались до встречи Трампа и Ким Чен Ына

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн тайно встречался с представителями Северной Кореи, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники. Они обсуждали предстоящую встречу американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

По данным издания, господин Бигэн отправился на вертолете в северную часть пограничного пункта Пханмунджом вечером в субботу, 29 июня. С ним также находился член Совета национальной безопасности Элисон Хукер (Allison Hooker). Информации о том, кто был со стороны КНДР, нет. Представители двух стран обсудили протокол и другие процедуры предстоящей встречи.

Напомним, президент США Дональд Трамп встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном сегодня, 30 июня. Он стал первым американским президентом, который переступил через границу Северной Кореи. По итогам встречи лидеры договорились собрать группу переговорщиков, которые обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.

Последний раз Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались во вьетнамском Ханое 27–28 февраля, где прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил снять санкции с Северной Кореи. Переговоры закончились без подписания какого-либо итогового документа.

Подробнее о саммите — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».