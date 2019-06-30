Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР

Встреча президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном началась в Пханмунджоме, сообщает американский телеканал CNN. Лидеры поприветствовали друг друга и пожали руки.

Дональд Трамп пересек демаркационную линию и стал первым американским президентом, который зашел на территорию КНДР. Он назвал это событие «великой честью».

В ходе встречи господин Трамп отметил, что готов предложить северокорейскому коллеге приехать в США. «Я приглашу его в Белый дом прямо сейчас»,— заявил американский президент.

Ким Чен Ын при этом сообщил, что узнал о желании Дональда Трампа встретиться из Twitter, и «был очень удивлен». В свою очередь он также пригласил американского президента в Пхеньян.

Напомним, последний раз лидеры встречались во вьетнамском Ханое 27–28 февраля, где прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил снять санкции с Северной Кореи. Переговоры закончились без подписания какого-либо итогового документа.

Подробнее о саммите — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».