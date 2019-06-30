Климкин опасается договора Европы и России «за спиной» у Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин считает «главной проблемой» возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) — возможную договоренность между Брюсселем и Москвой.

«Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы — наша боль. Но не ведитесь на это, — написал господин Климкин в Facebook.— Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной, и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику».

По его словам, уже сейчас «в кулуарах» можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседом России и Европы, их общей ответственностью, поэтому якобы должны быть и общие действия. «На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует»,— написал Павел Климкин.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение России в ПАСЕ первым шагом к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Напомним, 26 июня депутаты ПАСЕ вернули российской делегации все полномочия, утраченные ею в 2014 году из-за событий в Крыму. В знак протеста представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и частично Польши и Словакии покинули заседание. Сейчас на Украине обсуждают возможность прекращения любого сотрудничества с ПАСЕ.

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