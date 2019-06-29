Минтранс предложил лишать водителей грузовиков прав за колейность

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, о каких мерах договорились с губернаторами на Госсовете в отношении грузовиков, от которых возникает колейность (деформация всей конструкции дорожного покрытия), особенно на региональных дорогах. «Договорились, что к таким будут особые меры, очень жестки: лишение прав, конфискация автомобиля и груза»,— рассказал он (цитата по «Вести.ру»).

«Правые полосы с колеей — это, как правило, тяжелые грузовики. Самое печальное, что это потом невозможно восстановить. Это не колея от шипов, которую переложил верхним слоем — и проблемы нет. Здесь надо разбирать дорогу до самого основания»,— напомнил министр.

Усилить контроль за дорожными камерами и автошколами, ужесточить санкции за превышение скорости, ввести конфискацию автомобилей у пьяных водителей, поднять стоимость полисов ОСАГО для злостных нарушителей ПДД. Такие предложения прозвучали 26 июня в ходе заседания Госсовета по развитию автодорог и безопасности движения.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дороги наши велики и обильны, а порядка в них нет».