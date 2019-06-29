Новак заявил о преодолении связанного с «Дружбой» кризиса

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» российской нефти, преодолен, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. «В принципе мы поставляем давно уже качественную нефть»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее в ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заявили, что три нитки магистрального нефтепровода от польской границы до белорусского Мозыря очищены от загрязненной нефти.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».