Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым. «Скорее всего, причина в технических неполадках сервиса. На данный момент у нас как у пресс-службы нет информации»,— заявили в Skyscanner. В компании пообещали сообщить о причинах произошедшего сразу после того, как они будут выяснены.

О том, что перелеты в Крым оказались недоступны в Skyscanner, сообщал “Ъ”. Это могло произойти в свете санкций, которые ЕС ввел в отношении России после референдума в Крыму, предполагают участники рынка.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Skyscanner пролетает мимо Крыма».