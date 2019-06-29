Медведев подписал распоряжение о финпомощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился оказать материальную помощь пострадавшим в результате паводка в Иркутской области гражданам. В подписанном им распоряжении говорится, что семьям погибших будет единовременно выплачено пособие в 1 млн руб., также будут выделены средства на погребение.

«Граждане, получившие в результате наводнения вред здоровью, получат единовременно пособие в размере от 200 тыс. руб. на человека (легкий вред здоровью) до 400 тыс. руб. (тяжкий вред или вред средней тяжести)»,— указано в документе.

Финансовую помощь получат и граждане, чье жилье пострадало (по 10 тыс. на человека). При этом в связи с утратой имущества первой необходимости устанавливается финансовая помощь гражданам в размере от 50 тыс. руб. на человека (за частично утраченное имущество) до 100 тыс. руб. на человека (за полностью утраченное имущество первой необходимости). Также сообщается, что областному бюджету из резервного фонда будут выделены бюджетные ассигнования в размере 662 млн руб. правительства.

Правительство Иркутской области должно предоставить в МЧС списки граждан нуждающихся в получении вышеперечисленной материальной и финансовой помощи и списки погибших и пострадавших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину докладывают о ситуации с паводками в Иркутской области. Сказать, намерен ли глава государства посетить регион, господин Песков не смог.

Напомним, в Тулуне из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. К утру 29 июня уровень воды в реке составлял 13,75 м при критической отметке в 7 м. Также подтоплены населенные пункты в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах. Затоплено около 4 тыс. домов. 27 тыс. человек остались без электричества, перекрыта федеральная трасса «Сибирь».

Ранее минздрав Иркутской области информировал, что во время наводнения в регионе погиб один человек, еще трое числятся пропавшими без вести, 16 человек госпитализированы.