Полиция Москвы обнаружила еще один «штаб» по фальсификации подписей избирателей

Полиция Москвы обнаружила в одной из московских квартир группу лиц, занимавшихся подделкой подписей граждан для регистрации кандидата на выборы в Мосгордуму. Как сообщили «Интерфаксу» в Мосгоризбиркоме, по факту выявленного нарушения жалоб в комиссию не поступало.

Сегодня, 29 июня, в отделение московской полиции поступило сообщение от владельца квартиры на Шелепихинской набережной о том, что ней находятся посторонние люди. Прибывшие в квартиру сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ней несколько человек, которые занимались подделкой подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы. Задержанные были доставлены в отделение полиции, а вся найденная в квартире документация изъята.

В свою очередь, на запрос журналистов «Интерфакса» об обнаруженном месте подделки подписей, в Мосгоризбиркоме ответили, что «никаких жалоб по "фабрике" поддельных подписей в не поступало». В комиссии добавили, что рассмотрят обращение, если такое поступит.

Днем ранее полицией на Краснопресненской набережной был обнаружен другой «офис», где осуществилась аналогичная фальсификация. О том, что в Москве обнаружено здание, где подделывают подписи, сообщил штаб оппозиционного политика Алексея Навального.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года, по результатам которых будут выбраны 45 депутатов. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 5 тысяч подписей. В это воскресенье, 30 июня, пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов, на котором самовыдвиженцы проведут акцию по сбору подписей избирателей .

Подробнее предстоящем Московской дне подписей читайте в материале “Ъ”.