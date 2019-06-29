АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 года

АФК «Система» готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) одного из своих активов в 2020 году, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров АФК Владмир Евтушенков.

«Мы выбираем для каждого конкретного актива свое окно возможностей, повторюсь, из критериев капитализации рынка, из критериев спроса, из критериев интереса потенциальных инвесторов, из критериев масштаба бизнесов, рентабельности. Полагаю, что это недалекое будущее. Я думаю, что первое IPO одного из активов — это примерно 2020 год»,— заявил господин Евтушенков в ходе годового собрания акционеров.

АФК «Система» — многопрофильная компания, существующая с 1993 года. Ее основным собственником выступает Владимир Евтушенков (61,7% акций).

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