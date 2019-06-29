Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков перешел в «Ахмат»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат». В заявлении ФК указано, что соглашение с футболистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

«Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в "Ахмат", Денис»,— говорится в сообщении.

На прошлой неделе клуб «Спартак» объявил о расторжении трудового договора с Денисом Глушаковым по обоюдному согласию сторон. Контракт полузащитника истекал только в июне 2020 года. Финансовые детали прекращения сотрудничества не разглашаются, но, по сведениям источников, знакомых с ситуацией, Глушаков получит компенсацию в размере половины годовой зарплаты и статус свободного агента. Основной причиной ухода экс-капитана «Спартака», по всей видимости, стал затянувшийся конфликт с фанатами красно-белых.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Спартак" проиграл Дениса Глушакова».