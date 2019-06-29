Назарбаев назначил своим заместителем в партии Nur Otan экс-мэра Алма-Аты

Первым заместителем председателя партии Nur Otan стал Бауыржан Байбек. Как сообщил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай в Twitter, о назначении объявил Нурсултан Назарбаев.

Бауыржан Байбек ранее занимал пост мэра Алма-Аты.

Напомним, господин Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны, но остался председателем партии Nur Otan. В июне в Казахстане прошли президентские выборы, на которых победил Касым-Жомарт Токаев. На пресс-конференции по их итогам он дал понять, что считает себя «полнокровным», а не переходным президентом. При этом господин Токаев призвал покончить с употреблением словосочетания «транзит власти» применительно к Казахстану.

Подробнее — в материале “Ъ” «Президент Казахстана продемонстрировал полнокровность».