В зоне паводка в Иркутской области оказалось 3,7 тыс домов

Из-за обильных дождей и выхода реки из берегов в Иркутской области затопило 3,7 тыс. домов, в которых проживает около 9 тыс. человек, сообщило управление МЧС по региону. «На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт 4-х муниципальных районов Иркутской области: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском»,— сказано в сообщении.

Уровень воды в реке Ия возле города Тулун поднялся на 18 см до 13,75 м. Критической отметкой считается 7 м. На трассе Р-255 «Сибирь» с 1370 по 1371 км и с 1277 по 1427 км закрыто движение для транспорта.

По данным Минэнерго, более 15,6 тыс. человек остаются без света.

Ранее сообщалось, что семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка Тулунского района в результате сильного паводка.