США перебросили F-22 в Катар на фоне обострения отношений с Ираном

США впервые отправили на авиабазу Аль-Удейд в Катаре не менее трех истребителей F-22, сообщило командование ВВС Центрального командования США. Такой шаг был сделан на фоне обострения отношений с Ираном.

База Аль-Удейд использовалась во время операции против террористов «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) в Сирии и Ираке.

О ситуации вокруг Ирана читайте в публикации “Ъ” «Россия и ОАЭ обсудили бурю в Заливе».