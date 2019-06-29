США ввели санкции против сына Мадуро

Вашингтон внес члена Национального учредительного собрания Венесуэлы Николаса Эрнесто Мадуро Герра, сына президента страны Николаса Мадуро, в санкционный список (Specially Designated Nationals List), говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

«Мадуро Герра предпринимал усилия для распространения пропаганды и прибегал к цензуре, получал прибыль от рудников вместе с Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес. В начале этого года Мадуро Герра разрабатывал стратегию оказания давления на национальные вооруженные силы Венесуэлы, чтобы отказать в доставке гуманитарной помощи в страну, при этом охарактеризовав (гуманитарную операцию - ИФ) как попытку подорвать демократию Венесуэлы»,— сказано в пресс-релизе.

Минфин США утверждает, что сын Николаса Мадуро получал незаконную прибыль от разработки рудников.

Ранее США ввели санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и экс-директора по закупкам венесуэльской электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомеса.

В январе под санкции США подпала нефтекомпания Венесуэлы PDVSA, были арестованы венесуэльские активы на $7 млрд, а всем американским контрагентам запретили работать с компанией. В апреле Вашингтон ввел санкции в отношении двух компаний, поставляющих нефть из Венесуэлы на Кубу, а также ограничения против венесуэльского Центробанка. В июне стало известно, что ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении господина Мадуро и нескольких официальных лиц.

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