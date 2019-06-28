США ввели санкции против двух чиновников из Венесуэлы

США ввели санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и экс-директора по закупкам венесуэльской электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомеса. Оба должностных лица «занимаются коррупцией и мошенничеством в ущерб народу Венесуэлы», говорится в пресс-релизе Минфина США.

«Народ Венесуэлы доверил своим чиновникам предоставление основных услуг, таких, как водоснабжение и электричество. Нелегитимный режим Мадуро пользуется общественным доверием, разграбляя венесуэльские активы, обогащаясь и лениво наблюдая, как ключевые общественные системы рушатся»,— заявил глава министерства Стивен Мнучин. Он пообещал, что США «будут и впредь ставить своей целью должностных лиц, которые усугубляют коррупцию» в Венесуэле.

В начале года в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, а также многие страны Латинской Америки и ЕС. Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

В январе под санкции США подпала нефтекомпания Венесуэлы PDVSA, были арестованы венесуэльские активы на $7 млрд, а всем американским контрагентам запретили работать с компанией. В апреле Вашингтон ввел санкции в отношении двух компаний, поставляющих нефть из Венесуэлы на Кубу, а также ограничения против венесуэльского Центробанка. В июне стало известно, что ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении господина Мадуро и нескольких официальных лиц.

О развитии ситуации в Венесуэле читайте в материале “Ъ”.