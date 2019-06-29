Бывший защитник «Спартака» Комбаров перешел в «Крылья Советов»

Бывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Комбаров перешел в самарские «Крыльях Советов». «Моя новая команда — "Крылья Советов". Рад приступить к работе в ней. Приложу все усилия для достижения максимального результата»,— написал в Instagram Дмитрий Комбаров.

Комбаров играл за красно-белых с 2010 года. В 2017-м футболист стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Всего он участвовал в 274 матчах и забил 27 мячей.

Какие еще перемены грядут в «Спартаке», читайте в колонке Владимира Осипова “Ъ FM”.