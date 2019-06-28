Миллер получит около 31 млн рублей по итогам 2018 года

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам 2018 года получит вознаграждение в размере 31,247 млн руб. за работу в качестве заместителя председателя совета директоров. Решение было принято по итогам годового собрания акционеров. Это на 7,3% больше, чем в 2017 году (29,109 млн руб.).

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков получит вознаграждение за 2018 год в размере 32,235 млн руб. (в 2017 году — 30,073 млн руб.).

В ходе собрания Алексей Миллер выступил на пресс-конференции и рассказал о дальнейших планах компании и вызовах отрасли. Одной из главных тем стала проблема транзита газа через Украину.

О чем сказал господин Миллер на пресс-конференции — в материале “Ъ” «На любой план B всегда найдется план Х».