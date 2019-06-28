Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России. Представитель ведомства при этом рассказал ТАСС, что «по большей части население отказывается эвакуироваться».

В предполагаемую зону подтопления попадет 878 частных домов. В них проживают 1171 человек.

Тулунский район начало подтапливать 27 июня, из-за паводков там уже погибли два человека. На данный момент уровень воды в реке Ия превысил 946 см, притом что критическая отметка составляет 700 см. Подтоплен 31 дом.

Напомним, уровень воды в реках Иркутской области стал резко повышаться из-за проливных дождей. По информации на сегодня, 28 июня, подтопленными оказались 2,4 тыс. жилых домов в 20 населенных пунктах, эта цифра еще не окончательная. Эвакуировали уже 850 человек. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».