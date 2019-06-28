«Милан» отстранили от участия в Лиге Европы в сезоне-2019/20

Итальянский футбольный клуб «Милан» не примет участия в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за нарушений требований о безубыточности в период мониторинга (сезоны-2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2018/19). Соответствующее решение опубликовано на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, по итогам сезона «Милан» занял пятое место в чемпионате Италии и получил право сыграть в групповом раунде Лиги Европы. После решения CAS место «Милана» займет итальянская «Рома», а «Торино» сыграет в квалификации турнира.

Подробнее о нарушении «Миланом» правил финансового fair play — в материале “Ъ”.