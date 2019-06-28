Миллер сообщил о рекордных дивидендах «Газпрома»

Выступая на годовом собрании акционеров, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания рассчитывает постепенно перейти на выплату дивидендов в 50% от прибыли по МСФО. Он напомнил, что по результатам 2018 года совет директоров предлагает выплатить рекордно высокие дивиденды в размере 16 руб. 61 коп. на одну акцию, направив на это 27% прибыли по МСФО.

Общий объем дивидендных выплат — 393,2 млрд руб. Нынешний уровень выплат стал вдвое выше прежнего рекорда, установленного по итогам 2011 года.

«Ставятся более амбициозные задачи по максимизации прибыли и увеличению рентабельности, повышению прозрачности. Мы выводим работу "Газпрома" на новый уровень. На новом этапе обновляется и наша дивидендная политика, рассчитываем на постепенный переход к выплате дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО»,— сказал господин Миллер (цитата по ТАСС).

Алексей Миллер также рассказал, что ввод в эксплуатацию новых экспортных газопроводов «Северный поток-2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири» в ближайшее время увеличат операционный денежный поток компании.

«Три года назад на годовом собрании акционеров мы отмечали, что к 2035 году потребность Европы в дополнительном импорте газа может составить 150 млрд куб. м. Сегодня мы видим, что только за прошедшие три года импорт в Европу уже увеличился на 67 млрд куб. м. Мы ожидаем, что тенденции сохранятся и реальность превзойдет прогнозы»,— сказал он. Глава «Газпрома» добавил, что в компании уверены в завершении строительства газопровода «Северный поток-2».

Отметим, что о планах по увеличению выплат также объявили Сбербанк и ВТБ.

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