Объем выдачи потребкредитов сократился в мае

Объем выдачи потребкредитов в России в мае сократился впервые в 2019 году. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые приводит РБК, объем выданных кредитов составил 249,6 млрд руб. (против 252,6 млрд руб. годом ранее).

Кроме того, на 2,2% (до 1,4 млн руб. с 1,45 млн руб.) снизилось и число кредитов на покупку потребительских товаров. В НБКИ снижение количества выдаваемых кредитов объясняют постепенным «снижением аппетита к риску со стороны банков», которое происходит на фоне действий регулятора по охлаждению рынка розничного кредитования».

Напомним, по итогам апреля выдачи кредитов наличными стали рекордными с 2012 года. Эксперты считают, что такая ситуация может побудить регулятора к очередному ужесточению норматива еще до конца текущего года.

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