Турецкий военный погиб при обстреле в Идлибе

Один из наблюдательных пунктов Турции в сирийском Идлибе подвергся минометному обстрелу. В результате погиб один турецкий военнослужащий, еще трое пострадали и были эвакуированы, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.

Инцидент произошел накануне, 27 июня. По данным министерства, атака велась с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами, и была умышленной. В военный штаб был вызван российский атташе в Анкаре, которому сказали, что нападавшие «понесут жестокое наказание».

Ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вокруг Сирии снова что-то химичат».