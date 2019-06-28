В Ираке задержали более 50 протестующих у посольства Бахрейна

Полицейские задержали 54 участника акции протеста у посольства Бахрейна в Багдаде, сообщает телеканал Sky News Arabia. Митингующие были недовольны прошедшим в Бахрейне накануне экономическим семинаром, посвященным будущему Палестины. Форум, получивший название «Мир ради процветания», был созван по инициативе США.

Вечером 27 июня у посольства Бахрейна в столице Ирака собралось около 200 человек. Участники митинга сняли со здания диппредставительства флаг Бахрейна. Позднее протестующие ворвались в здание, и для разгона толпы полиция открыла огонь, передает Sky News Arabia. Какими пулями стреляли по участникам протеста, не уточняется. Информации о жертвах пока не поступало.

Правительство Ирака выразило сожаление в связи с инцидентом, отметив, что подобные действия являются несоблюдением закона, а также нарушают иммунитет диппредставительств. Бахрейн, в свою очередь, решил отозвать своего посла в Ираке для консультаций.

На этой неделе Белый дом США опубликовал экономическую часть анонсированной больше двух лет назад «сделки века» — американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. План, так же как и экономический семинар, получил название «Мир ради процветания». Предложенная США сделка предполагает $50 млрд инвестиций в экономику Палестины, Египта, Иордании и Ливана.

Подробности — в публикации “Ъ” «$50 млрд в обмен на мир».