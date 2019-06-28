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ИГ взяло ответственность за взрывы в Тунисе

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в Тунисе, сообщает АFP со ссылкой на подконтрольное ИГ информагентство Amaq. Жертвой атаки стал один человек, еще не менее восьми пострадали.

Два взрыва прогремело в столице Туниса накануне, 27 июня. Первый террорист-смертник активировал взрывное устройство возле полицейской машины неподалеку от оживленного туристического квартала. Второй террорист подорвал себя возле полицейского участка в районе Аль-Карджани. По информации российского посольства, граждане России в результате атак не пострадали.

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