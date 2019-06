Страны ЕС проведут «военные игры» против кибератак со стороны России и Китая

В ответ на серию недавних кибератак, которым подверглись европейские правительства, Евросоюз (ЕС) проведет «военные игры» с целью подготовки к новым подобным атакам со стороны России и Китая, сообщили The Financial Times и The Guardian. С инициативой проведения «военных игр» выступил глава МИД Финляндии Пекка Хааввисто, чья страна с 1 июля станет председателем Совета ЕС. Министерствам внутренних дел и финансов стран ЕС будет предложено поучаствовать в играх по «вымышленным сценариям» во время встреч в Хельсинки, которые пройдут в июле и сентябре этого года.

Ранее финские власти назвали Россию ответственной за сбои в работе GPS, произошедшие во время военных учений НАТО в Норвегии в октябре 2018 года. Позже Кремль также был обвинен в попытке кибератаки на штаб-квартиру международной организации, занимающейся наблюдением за химическим оружием. Как пишет The Guardian, атака была успешно отражена военной разведкой Нидерландов. Кремль причастность к кибератакам отрицает.

На этой неделе также стало известно, что хакеры, якобы работающие на министерство безопасности КНР, причастны ко взлому сетей восьми крупных мировых IT-компаний. В их числе были, в частности, Hewlett Packard Enterprise, IBM и Fujitsu.

«Мы хотим, чтобы ЕС и его члены улучшили свои возможности предотвращения (атак.— “Ъ”). Военные и гражданские власти в кризисные моменты просто должны делать то, чему были обучены»,— сказал Пекка Хааввисто. Как отмечает министр, несмотря на то, что военные ведомства стран-членов ЕС уже участвовали в подобных учениях, «гибридные угрозы», с которыми сталкивается ЕС, требуют расширять практику подобных «игр».

В мае по решению Совета ЕС был создан юридический механизм введения санкций за кибератаки. Ограничительные меры могут быть введены в отношении физических и юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за кибератаки.

