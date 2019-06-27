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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Начальника ГУ МВД по Нижегородской области Юрия Арсентьева представили коллективу

Сегодня заместитель министра внутренних дел РФ Аркадий Гостев представил личному составу нового начальника ГУ МВД по Нижегородской области Юрия Арсеньева. Об этом сообщает ГУ МВД РФ. В торжественной церемонии принял участие губернатор Глеб Никитин. Мероприятие прошло в закрытом режиме, представителей СМИ туда не пустили.

Напомним, господина Арсентьева назначили на должность еще 6 июня по указу президента РФ. До официального представления новый начальник ГУ МВД приступить к исполнению обязанностей не мог. Поэтому он посчитал, что на работе ему делать нечего, и ушел. Как потом сообщили в региональном главке, Юрий Арсентьев в это время официально был в отпуске.

Добавим, Юрий Арсентьев родился в Мордовии и возглавлял там республиканское ГУ МВД до весны 2019 года. В своих интервью он говорил, что после отставки хотел бы остаться на родине.

Андрей Репин, Анастасия Еремина


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