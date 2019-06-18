Новый начальник ГУ МВД по Нижегородской области пока не может приступить к работе

По информации источника “Ъ-Приволжье”, назначенный 6 июня начальником главного управления МВД РФ по Нижегородской области Юрий Арсентьев пока не может приступить к исполнению своих обязанностей, потому что его не представили личному составу. Как правило, это делает кто-то из руководства МВД России, обычно заместитель министра.

По словам собеседников, 17 июня Юрий Арсентьев пришел в управление, сообщил, что до официального представления ему тут делать нечего, и ушел.

До сих пор из МВД никто не приехал, чтобы представить нижегородским полицейским генерала Арсеньева, а без этой процедуры он не может взять на себя командование региональным главком. Вероятно, сейчас руководству МВД не до кадровых процедур: полиция озабочена подготовкой к назначенной на 20 июня прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, а также разбирательством скандала с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области официально сообщили, что в настоящее время Юрий Арсентьев «находится в отпуске, по выходу из которого приступит к исполнению обязанностей начальника». Дата окончания отпуска не озвучивается.

Напомним, Юрий Арсентьев прибыл в Нижний Новгород из Мордовии, где он возглавлял республиканское управление МВД.

Иван Сергеев