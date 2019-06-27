Гендиректором корпорации «Термекс» назначен Вольфганг Грассл

Генеральным директором торгово-промышленной группы компаний «Термекс» (специализируется на производстве водонагревателей) назначен Вольфганг Грассл, который в разное время занимал высшие управленческие посты в таких крупных международных компаниях как IBM, Hoechst AG, Vaillant Group и других. Предыдущим местом работы господина Грассла была консалтинговая компания KPMG, в которой он трудился с 2012 года.

Занимавший до этого пост гендиректора ГК «Термекс» Марио Чокколо перешел на новую позицию директора по стратегическому маркетингу и глобальным продажам корпорации.

Тем временем, сообщается, что корпорация «Термекс» осуществила первую в своей истории поставку продукции с Тосненского завода «Тепловое оборудование» в Латинскую Америку. Первыми странами на новом для корпорации континенте стали Чили и Эквадор. До конца 2019 года также планируются поставки в Аргентину.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что digital-директором (директором по цифровизации) ГК «Термекс» назначен бывший генеральный директор онлайн-ритейлера «Юлмарт» Сергей Федоринов.