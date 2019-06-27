Бывший топ-менеджер «Юлмарта» стал digital-директором корпорации «Термекс»

Должность digital-директора (директора по цифровизации) торгово-промышленной группы компаний «Термекс» занял бывший гендиректор онлайн-ритейлера «Юлмарт» Сергей Федоринов. Одной из главных задач, поставленных перед господином Федориновым на новом месте работы, станет, в том числе, разработка стратегии дальнейшей цифровизации бизнес-процессов, а также продуктов и услуг на основе общей стратегии ГК «Термекс», сообщили в пресс-службе корпорации.

В 2020 году ГК «Термекс», специализирующаяся на производстве водонагревателей, отметит 25-летие своего присутствия в России. Бизнес-единицы корпорации осуществляют R&D-разработку, производство, продажу, логистику, складское и сервисное обслуживание водонагревательного и отопительного оборудования. Главной производственной площадкой группы «Термекс» в России является завод «Тепловое оборудование», расположенный в городе Тосно Ленинградской области.