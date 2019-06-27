Минэкономики отрицает планы контролировать расходы россиян

Минэкономики отрицает информацию о том, что министерство прорабатывает возможность введения системного контроля за расходами и доходами физлиц, чтобы бороться с теневым сектором в экономике, сообщили ТАСС в министерстве.

«Минэкономразвития не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке. Отметим также, что вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках»,— сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономики Бэлла Панина выступила с инциативой контролировать расходы россиян для поиска теневых доходов.

В начале 2019 года Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России в 2018 году в 20,7 трлн руб., или около 20% ВВП страны. По мнению организации, на протяжении последних лет объем теневой экономики снижается. Еще в 2015 году он составлял 24 трлн руб. Для сравнения: согласно оценкам МВФ, в 2018 году в США теневой сектор составлял 7%, в Германии — 7,8%, в Японии — чуть больше 8%.

О том, как кризис в теневой экономике России позволил власти искушать бизнес полной легальностью, читайте в материале “Ъ” «Все оттенки белого».