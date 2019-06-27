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ЦИК: Муниципальные выборы в Петербурге находятся под угрозой отмены

Не исключено, что муниципальные выборы в Петербурге могут быть отменены. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

При этом, по словам госпожи Памфиловой, произойти это может только в том случае, если «это безобразие не удастся установить».

Напомним, ранее в Горизбирком поступило более 200 жалоб на процедуру проведения выборов в муниципалитеты.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в результате проведенных проверок уже подтвердился факт нарушений в 12 муниципальных округах Петербурга.

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