ЦИК: Муниципальные выборы в Петербурге находятся под угрозой отмены

Не исключено, что муниципальные выборы в Петербурге могут быть отменены. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

?Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Петербурге отменят. Как она рассказала "Эху Москвы в СПб": “Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить”.? — Эхо Москвы в Петербурге (@echomsk78) 27 июня 2019 г.

При этом, по словам госпожи Памфиловой, произойти это может только в том случае, если «это безобразие не удастся установить».

Напомним, ранее в Горизбирком поступило более 200 жалоб на процедуру проведения выборов в муниципалитеты.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в результате проведенных проверок уже подтвердился факт нарушений в 12 муниципальных округах Петербурга.