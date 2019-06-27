С чистого листа

В ресторан GASTROPORT, зарегистрированный как ООО «ГастроПорт» 12 марта 2019 года, пришла новая команда.

Директором нового ООО «ГастроПорт» стал Сергей Романов, перед которым была поставлена непростая задача – создать новую команду профессионалов, мотивированных на высокий уровень качества обслуживания гостей ресторана. Сейчас, по словам господина Романова, одна из его главных задач заключается в отстройке нового юрлица и ресторана от закрывшегося заведения, которое накопило долги по заработной плате перед своими бывшими сотрудниками.

ООО «Гастро Порт», прежде управлявшее одноименным рестораном, прекратило свою деятельность 15 марта 2019 года. Тогда же с обществом был расторгнут договор аренды на ресторанные помещения, а сотрудники были уволены по соглашению сторон.

В новую команду ресторана GASTROPORT вошли управляющая Юлия Короленок и шеф-повар Сергей Вепрев, ранее работавшие в ресторане «TANUKI». По словам г-на Вепрева, меню обновленного заведения будет ориентировано в основном на европейскую и частично на японскую кухню.

Пост арт-директора нового ресторана заняла Светлана Пархоменко, имеющая 30-летний опыт работы в данной сфере, в том числе в московских ресторанах. По словам Светланы Пархоменко, в ближайших творческих планах коллектива – организация и проведение на площадках ресторана культурных мероприятий (маркеты, паблики, артистик-токсы, творческие встречи, диджей-сеты и другие). «На сегодняшний день, – говорит Светлана Пархоменко, – наша команда уже вступила в партнерство с Музеем современного искусства PERMM, и первый совместный концерт для наших гостей состоялся 26 июня, а следующий пройдет 17 июля».

Эксперты в сфере ресторанного бизнеса отмечают, что у нового ресторана GASTROPORT высокие шансы на успех. В первую очередь это связано с интересной концепцией, которая была заложена в основу при создании ресторана, считает Борис Кулинский, ресторатор, основатель ресторана GASTROPORT: «Интересный концепт, интерьер, кухня – для успешной деятельности заведения это многое значит. Все эти составляющие надо было просто встроить в эффективную экономическую модель управления. Надеюсь, что у новой команды это получится». По мнению господина Кулинского, сегодня единичные рестораны в Перми пытаются извлечь все плюсы из помещения: «У ресторана GASTROPORT есть огромное преимущество – это прилегающая, довольно обособленная территория, с шикарным видом на Каму. Это огромный плюс не только в повседневной деятельности ресторана, но и в возможности проведения масштабных мероприятий».