Электромобили BMW M появятся не раньше 2025 года

Компания BMW выпустит спортивный электромобиль под брендом BMW M не раньше 2025 года, сообщает Autocar со ссылкой руководителя отдела немецкой марки по развитию Клауса Фролиха.

«Хорошо оснащенный электромобиль будет весить около 2 тонн, что неприемлемо для BMW M, — пояснил господин Фролих. — Думаю, что электромобиля под нашим брендом не выйдут до 2025 года, пока не появятся новые технологии».

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель объявил о намерении к 2023 году выпустить 25 электрифицированных автомобилей.