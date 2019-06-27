Комитет Палаты представителей США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил санкции против «Северного потока-2» и других российских газопроводов. «По единогласному решению инициативыбыли направлены со внесенными в них поправками Палате представителей»,— заявил председатель комитета демократ Элиот Энгел (цитата по ТАСС).

Как рассказал один из авторов законопроекта, республиканец подкомитета данного комитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде Адам Кинзингер, ограничительные меры затронут также «несколько судов, связанных со строительством российских трубопроводов для экспорта энергоносителей, а именно проекта "Северный поток-2"».

В июне сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой «Северного потока-2». Позднее Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает возможность введения ограничений для блокирования строительства газопровода.

Газопровод «Северный поток-2» должен быть запущен к 2020 году. Строительство началось для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины. Труба будет проложена с территории России и пройдет по территории Германии, Нидерландов и Австрии. Финляндия, Швеция и Германия уже одобрили прокладку проекта по своим территориям. Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство.

Какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров проекта, читайте в публикации “Ъ FM”.